Heiß! Dieser Body ist 38 Jahre jung

Nebenabsprachen?

Zuletzt war Ronaldo - in sportlicher Hinsicht - in Zusammenhang mit einem seiner Ex-Klubs in die Schlagzeilen geraten: Juventus Turin steht vor einem weiteren sportjuristischen Verfahren wegen des Vorwurfs der Finanzvergehen und damit möglicherweise vor neuen Strafen. Dem italienischen Fußball-Rekordmeister wird vorgeworfen, Gehaltszahlungen in Millionenhöhe unrechtmäßig verbucht und verschleiert zu haben. Der Chefankläger des Verbandes FIGC, Giuseppe Chiné, reichte am Freitag vor dem Verbandsgericht Klage ein gegen den Verein und einige von dessen ehemaligen Spitzenfunktionären. Im Kern geht es um diesen Vorwurf: Juve habe mit seinen Spielern für die Monate März bis Juni 2020 wegen der Corona-Pandemie einen Gehaltsverzicht vereinbart und diese vier Monate nicht gezahlter Gehälter auch beim Jahresabschluss einkalkuliert. Später zahlte der Verein den Fußballern - darunter eben etwa Spitzenverdiener Cristiano Ronaldo - die Gehälter aber teilweise aufgrund von geheimen Nebenabsprachen doch noch aus; dies aber wurde dem Verband verschwiegen.