Orban lässt Schlepper frei: Muss EU jetzt handeln?

Weil deren Inhaftierung zu teuer ist, entlässt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nun Tausende ausländische Schlepper in die Freiheit. Die einzige Bedingung dabei ist, dass diese das Land innerhalb von 72 Stunden verlassen müssen. Was halten Sie vom Vorgehen der Ungarn? Haben Sie dafür Verständnis oder muss die EU jetzt eingreifen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!