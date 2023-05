Polizei rettet verirrten Schwan von der Autobahn

Der Einsatz glückte: Das schöne Tier konnte im Polizeiwagen „eingesperrt“ und so vor dem sicheren Tod gerettet werden. "Da ich Zeit hatte, fuhr ich dem Polizeiauto nach und konnte zuschauen, wie der Schwan von den Polizisten zum naheliegenden Bade und Erholungsbereich Seeschlacht in Langenzersdorf gebracht und dort wieder entlassen wurde. Gratulation meinerseits an diese Beamten mit Herz", schreibt uns Claudia Fassl.