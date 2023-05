Pernegg: Jetzt Alarm um Asbest im Grundwasser

Asbest-Alarm in Pernegg! Als die „Krone“ die Missstände um die Deponie in der 2500-Einwohner-Gemeinde im März des Vorjahres enthüllte, war die Aufregung groß. Tonnen an asbesthaltigem Tunnel-aushubmaterial lagern dort an der Mur unter einer dünnen Grasschicht. Nun wurden im Zuge eines von privater Seite in Auftrag gegebenen Gutachtens Asbestfasern sogar im Grundwasser nachgewiesen.