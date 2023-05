Fotograf im Krieg: „Diese Bilder vergisst du nie“

Auszeichnung für bestes Pressefoto

Mit diesem Bild gewann der ukrainische Fotograf Evgeniy Maloletka dieses Jahr den „World Press Photo“-Hauptpreis, den er kürzlich in Amsterdam entgegennahm. Der „Krone“ berichtet er von der Aufnahme: „Wir waren gerade in Mariupol, als ich vier Explosionen hörte. Alle Fenster barsten, und überall lag Schutt. 30 Minuten später waren wir vor Ort, und ich sah, wie Helfer die Frau - ihr Name war Irina - aus den Trümmern holten. Dass sie nicht überlebt hat, habe ich erst einige Tage danach erfahren.“ Hat er bei solchen Einsätzen keine Angst? „Manchmal schon. Aber ich will der Welt zeigen, was hier passiert, das sind auch wichtige Beweisstücke. Wir sind die Augen dieses Krieges. Das lässt mich weitermachen, das ist meine Rolle - und irgendjemand muss es machen.“