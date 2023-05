Angeklagter legt fragwürdige Beweismittel vor

Ausschlaggebend für die Tagsatzung war die Verhandlung Anfang dieser Woche am Landesgericht Feldkirch. Der beklagte „Zahnkünstler“ hatte nämlich behauptet, die 52-jährige Klägerin am 27. Dezember 2018 gar nicht behandelt zu haben. Als Beweis dafür legte er dem Gericht zahlreiche Handyfotos vor, die ihn in der südafrikanischen Hauptstadt Cape Town zeigen. Mal bei einer Party, dann wieder bei einem Dinner und auch in der Praxis eines angeblichen Zahnarztfreundes. Mit von der Partie auch ein als Zeuge geladener Mitarbeiter und bester Freund des Beklagten.