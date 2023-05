Hochwasserwarnung ++ „Undercover“ am Naschmarkt

Überflutungen in Teilen der Steiermark, Hangrutsche in Kärnten und Warnungen in Salzburg, Niederösterreich und im Burgenland. Der anhaltende Regen hat in Österreich Überschwemmungen und Muren verursacht. Und: Die Servicepauschale eines Restaurants am Naschmarkt sorgt für Wirbel. Krone.tv war „undercover“ vor Ort. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch, den 17. Mai, mit Stefana Madjarov.