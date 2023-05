„Ganz wichtig: Sturm hat auch schöne Spieler!“

Am Sonntag braucht Sturm einen Sieg in Salzburg, um den Meister-Traum am Leben zu halten. Ex-Präsident und Zampano Hannes Kartnig sprach vorab mit der „Krone“ über den Erfolgslauf der Blackys. Was er in letzter Zeit anders gemacht hätte, wer ihm gefällt und warum ihm schöne Spieler zusagen.