Simple Tricks zur Optimierung von Körper und Geist

Für den Einstieg in das Biohacking empfiehlt Breitfeld, den eigenen Schlaf zu beobachten und die Schlafqualität zu verbessern. Ein erster Schritt kann das Aufzeichnen der Schlafzeiten und des eigenen Befindens am Morgen sein. Bei Problemen mit dem Schlaf empfiehlt er den Fokus auf Licht und Gesundheit zu legen. Beispielsweise sei es wichtig, nach dem Aufwachen möglichst viel helles Licht zu bekommen, um die innere Uhr zu regulieren. Am Abend sollten digitale Geräte mit hellem Licht vermieden werden, da dies das Einschlafhormon Melatonin beeinflusst.