Kampf um CL-Finale ++ Alcaraz-Aus in Rom

Inter Mailand und der AC Milan kämpfen heute um das erste Finalticket in der Champions League, Carlos Alcaraz muss sich in Rom einem Österreich-Legionär geschlagen geben und das ÖEHV-Team steht bei der WM unter Zugzwang. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Dienstag, den 16. Mai, mit Moderator Michael Tiroch.