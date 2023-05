Innsbruckathlon: Teamgeist unter Beweis stellen

Helfende Hände gefragt

So oder so heißt es kraxeln, laufen, springen – und das gemeinsam. Denn für das ein oder andere Hindernis auf diesem Parcours braucht es eine helfende Hand. Hier müssen Firmen, Vereine oder andere Gruppen Teamgeist beweisen. Gefeiert werden darf dann auf der After-Run-Party. Für Teams ab sechs Personen (Junior und Hauptbewerb) gibt es auch 2023 wieder besondere Angebote. Für kleinere Teams gibt es wieder das „Bring your Buddy 4+1“-Angebot. Einige Firmen haben die Chance des Teambuilding-Events bereits erkannt und sich angemeldet. Auch Schulklassen könne im Team am Action-Event antreten. Für Kinder von acht bis 15 Jahren gibt es eine Zwei-Kilometer-Strecke, auf der die Jüngeren zehn Hindernisse gemeinsam im Team erkunden können. Infos und Anmeldung unter www.beatthecity.at