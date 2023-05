So denkt Leitbulle Freund über Jaissle und Struber

Zwei Jahre nicht genug

Salzburgs Fans können indes darauf hoffen, dass erstmals seit dem Einstieg Red Bulls 2005 ein Trainer länger als zwei Jahre in der Mozartstadt bleibt. „Vielleicht wird das so sein“, grinste Sportdirektor Christoph Freund. „Unser Plan sieht das vor, aber man weiß nie, was passiert.“ Ein Hintertürchen lässt sich der Pinzgauer offen, weil er weiß, wie das Geschäft funktioniert. Auf „Krone“-Nachfrage, ob es Anfragen oder Angebote für Jaissle gibt, stellte er klar: „Nein, die gibt es nicht. Ich weiß auch nichts von Gesprächen mit anderen Klubs und habe selbst mit keinem gesprochen.“