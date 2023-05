„Nein, es wird keine Rede im Puff geben“

Bordell-Boss will Kanzler werden

Sein Ziel ist es jedenfalls, Bundeskanzler zu werden. Er möchte als Schlichter zwischen den Parteien stehen und konstruktive Lösungen anbieten. Gegen die FPÖ habe er nichts, Herbert Kickl sei für ihn ein „hochintelligenter Mensch“, der „raue Umgangston“ sollte sich allerdings verbessern. Sollte er an die Macht kommen, wäre er für alle Koalitionsvarianten offen, am liebsten wären ihm ÖVP oder die FPÖ.