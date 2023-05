So können schon Kinder Gesundheit richtig lernen

Gesundheitskompetenz in Österreich sehr niedrig

Für die Expertin steht fest: Die Gesundheitskompetenz sei sehr, sehr wichtig, aber gerade in Österreich sehr niedrig. "Es ist das Bewusstsein in der Bevölkerung sehr, sehr niedrig für Gesundheit. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sehr früh anfängt mit dieser Kompetenz“. Zu lernen, wie man auf seine Gesundheit achtet, damit könne man nie früh genug anfangen. „Die Kinder sind uns auch ein großes Anliegen in der Apotheke. Wir beraten ja die Eltern hinsichtlich der Dosierung. Da kommt es darauf an, wie das Kind ist und wie schwer das Kind ist“. Zum Beispiel bei Antibiotika ist es demnach sehr wichtig, dass man da sehr gut berät. „Und deswegen liegen mir die Kinder sehr am Herzen“, so Fr. Mag. pharm. Ergott-Badawi abschließend.