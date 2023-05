Das Kollektiv der Altacher Schlaftabletten

Auch am Sonntag sinnierte Schmidt noch darüber, wie er am Montag die Analyse der Niederlage ansetzen wird. „Ich weiß es noch nicht. Soll ich die positiven Dinge ansprechen oder doch die negativen Aspekte.“ Klar ist nur soviel: Spricht er heute die positiven Seiten des Spiels an, muss er deutlich weniger reden als im umgekehrten Fall. Denn bis auf Tino Casali haben alle nach dem Motto gespielt: „Wo kein Wille ist, da ist auch kein Weg“.