Bankett aufgeweicht: Feuerwehrauto kippte um

Das Tanklöschfahrzeug war heute, mit drei Personen an Bord, im Rahmen einer Übungsfahrt auf der L 237, der Edelsbacherstraße, unterwegs. In einer leichten Kurve dürfte das tonnenschwere Fahrzeug allerdings zu nah ans Bankett geraten sein, das nach den heftigen Regenfällen aufgeweicht ist. In Folge kam es von der Straße ab und kippte um.