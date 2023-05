Wird Titelkampf von Blau-Weiß Linz nun schmutzig?

„Wir freuen uns extrem, dass uns so viele Fans begleiten“, freut sich Shootingstar Matthias Seidl über das Duell um die Spitze, das für die Linzer im Falle einer Niederlage wohl bereits endgültig erledigt wäre. „Das wird ein ganz enges und intensives Spiel“, weiß Coach Gerald Scheiblehner. Doch just einen Tag vor dem ganz heißen Zweitliga-Schlager sind plötzlich wilde Vorwürfe um St. Pölten aufgetaucht: Der SKN soll dem FAC in der Vorwoche eine Siegprämie beim Duell gegen Blau-Weiß Linz (Endstand 1:1) in Aussicht gestellt haben. „Es ist uns das Gerücht zu Ohren gekommen, dass Verantwortliche von St. Pölten unserem letzten Gegner das zwei- bis dreifache einer Siegprämie in Aussicht gestellt haben“, verrät BW-Geschäftsführer Christoph Peschek.