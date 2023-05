„Unfassbar!“ Harte Kritik an Milan und Coach Pioli

Inter besiegten den Stadtrivalen AC Milan am Mittwoch nach einem furiosen Beginn mit zwei schnellen Toren im ausverkauften San Siro. Edin Dzeko brachte die Nerazzurri in der 8. Minute mit einem herrlichen Volley in Führung. Nach dem zweiten Inter-Treffer durch Henrikh Mkhitaryan in der 11. Minute war der kapitale Fehlstart für die Rot-Schwarzen besiegelt.