Warum 350 Personen aus der Uni evakuiert wurden

Ohrenbetäubender Lärm in der Grazer Universitätsbibliothek am Mittwoch gegen 15 Uhr: Der Alarm hatte ausgelöst. 20 Feuerwehrleute stehen zum Teil mit schwerem Atemschutz vor dem Gebäude mit der bekannten Auskragung aus Glas, in der täglich mehrere Hundert Studenten über ihren Büchern sitzen.