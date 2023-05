Schweizer Abfahrtsqueen fährt auf Ländle-Latten ab

Gerüchte bestätigt

Am Mittwoch kam dann die Bestätigung: Flury wird „Teamkollegin“ von Olympia-Siegerin Ester Ledecka (Tch) und Doppel-Weltmeisterin Ilka Stuhec (Slo) beim Hohenemser Skihersteller Kästle. „Jasmin ab sofort zur Kästle Familie zählen zu dürfen, erfüllt uns mit Stolz. Wir wissen aber auch um unsere Verantwortung, schließlich tritt sie in der Schweiz, auf Kästle, in die Fußstapfen von Altmeister Pirmin Zurbriggen“, sagt Kästle-CEO Alexander Lotschak.