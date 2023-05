Nach Blümel-Aus: Superfund angelt sich neue Chefin

Sarközi brachte Abwicklung der Sberbank auf den Weg

Sarközi wurde bereits in den 1990er-Jahren ins Topmanagement der damaligen Gewerkschafts- und Großbank Bawag berufen. Dort war sie maßgeblich an der Gründung der easybank beteiligt. Bei der Sberbank Europe AG - die 2012 aus der Volksbank International hervorging - wurde Sarközi im Jahr 2018 zur CEO bestellt und verantwortete fortan das Wachstum in acht europäischen Ländern. 2022 hat Sonja Sarközi die geordnete Abwicklung der Bank erfolgreich auf den Weg gebracht.