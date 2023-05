Neue Firma bringt bis zu 100 Jobs nach Spittal

Am ehemaligen Tuppinger Areal

Bis zu 40 Mitarbeiter sollen von der Nachbargemeinde in die Bezirkshauptstadt siedeln. „Für bis zu 100 Mitarbeiter will man Platz schaffen. Das Bauprojekt wurde bereits eingereicht. Das neue Areal entsteht in der Ortenburgerstraße am ehemaligen Tuppinger Areal. Eine Firma, die international tätig ist, mit Mitarbeitern aus der ganzen Welt, bei uns begrüßen zu dürfen, ist einfach nur gut! Die Arbeitnehmer wohnen mit ihren Familien teilweise ja auch schon in Spittal“, freut sich Köfer. Baustart könnte schon im Juli sein.