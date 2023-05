Vogelgrippe raffte 100 Möwen im Schutzgebiet dahin

Kontakt zu Wildvögeln vermeiden

Damit ist das Ende der Stallpflicht, quasi „Schutzhaft für Nutzvögel“, das am 22. April generell ausgerufen wurde, in Teilen des Landes wieder vorbei. Die Bezirkshauptschaft Braunau hat in der Gemeinde Franking, Moosdorf und St. Pantaleon sofort folgende Schutzmaßnahmen erlassen: Stallpflicht für Geflügel, bzw. Haltung nach oben hin abgedeckt - so soll der Kontakt zu Wildvögeln vermieden werden. Tot aufgefunden Vögel müssen gemeldet werden und Wildvögel dürfen nur mehr sehr eingeschränkt woanders hingebracht werden, das gilt auch für daraus erzeugte Produkte.