Zwei Autos krachten bei Taxenbach ineinander

Ein 35-jähriger Pinzgauer war mit seinem Auto von Zell am See kommend in Richtung Taxenbach aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug prallte an eine Steinmauer und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Es kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto.