Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die liebe eineinhalbjährige Mischlingshündin Pheobe benötigt insbesondere bei Männern eine kurze Kennenlernphase, ist dann sehr freundlich und genießt Streicheleinheiten. Altersgemäß ist sie noch verspielt und aktiv. Sie ist stubenrein und erlernt das Gehen an der Leine -da ist sie meist gemütlich unterwegs, da sie sehr nasenorientiert ist. Phoebe freut sich auf ein Zuhause am ruhigen Stadtrand oder in ländlicher Gegend. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.