Geschäftsführer von Pro Mente: „Restrisiko bleibt“

Mit rund 360 Mitarbeitenden an 25 Standorten in Salzburg ist Pro Mente ein Komplettanbieter für Menschen mit Diagnosen wie Angststörungen, schwere Depressionen oder Wahnstörungen. Einige wohnen in Pro Mente-Häusern, andere arbeiten nur tagsüber in den Einrichtungen. Sie bekommen eine Tagesstruktur und fachliche Betreuung, die ihnen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen soll und sie im besten Fall wieder arbeitsfähig macht.