Tagelang campen für ein paar Sekunden Charles

Strömender Regen setzt zu

Denn das Wetter ist in Großbritannien bekanntlich besonders launenhaft. Auch in der Krönungswoche regnet es, was die Bequemlichkeit im Zelt einschränkt. Doch Paul setzt vor allem eines zu: die lauten Umgebungsgeräusche aufgrund der Menschenmasse - Schlaf ist in den drei Nächsten also spärlich gesäht.