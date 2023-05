Austria: Neue violette „Ehen“ und eine Scheidung

Nach dem positiven Lizenzentscheid will man bald auch erste positive Ergebnisse bei den Spielern vermelden. Sportchef Manuel Ortlechner: „Wir haben im Verein viele Bälle in der Luft, der Plan ist, dass wir bereits in der nächsten Woche einige verwerten und Treffer erzielen“. Sein eigener „Ball“ liegt auch in der Luft, sprich, sein Vertrag ist auch noch nicht verlängert: „Das ist jetzt aber nicht der wichtigste Ball, die Begeisterung meinerseits für die Arbeit hier ist ungebrochen.“