Nach Crash Straße voll Stallmist, Lenker verletzt

„Mist“ dürfte sich ein 30-jähriger Pkw-Lenker in Matrei in Osttirol am Freitag gedacht haben. Der Einheimische fuhr auf den Motorkarren eines Tirolers (27) auf, der mit Stallmist beladen war. Die Ladung wurde auf der Fahrbahn verteilt. Die Fahrzeuge sind reif für den Schrottplatz.