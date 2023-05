„ORF-Gesetz ist Klientelpolitik im Hinterzimmer“

So seien „für den ORF insgesamt vier bundesweit ausgestrahlte TV-Sender nicht nötig“, so Brandstätter. Es sei auch zu überlegen, ob es sinnvoll wäre, mit Ö3 einen „öffentlich rechtlichen Privat-Radiosender“ zu betreiben: Denn auch wenn Ö3 gut gemacht sei, gehe der Sender „an der Aufgabenstellung des ORF vorbei.“ Man müsse mit dem neuen ORF-Gesetz vielmehr einen Medien-Pluralismus in Österreich sicherstellen. Das sei aber nicht gegeben. Im Gegenteil, private Medienhäuser kommen ins Hintertreffen. Etwa auch bei der Frage was der ORF künftig online alles können darf.