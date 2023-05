Mit den Fleischprofis in die Grillsaison starten!

Was gibt es Schöneres, als den Grill anzuschmeißen und den sommerlichen Lieblingssport der Österreicherinnen und Österreich zu zelebrieren? Als einziger Diskonter, der in seinen Filialen den persönlichen Service von ausgebildeten FleischhauerInnen anbietet, steht Penny für die Grill-Saison in den Startlöchern, um seinen KundInnen eine vielfältige Auswahl an Fleischprodukten zu bieten - frisch von den Profis zubereitet, die stets mit Tipps & Tricks für die perfekte Zubereitung zur Seite stehen und auch individuelle Wünsche wie spezielle Würzungen oder Zuschnitte erfüllen!