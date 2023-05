Pöltl-Besuch in Wien ++ Nächster Haaland-Rekord

NBA-Austro-Export Jakob Pöltl spricht in Wien über die abgelaufene Saison, Erling Haaland bricht in der Premier League einen weiteren Rekord und Lewis Hamilton bereitet sich am Basketball-Court auf den Grand Prix von Miami vor - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 4. Mai.