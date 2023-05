Steirische Lebensretter im Wettkampf in New York

Bange Sekunden und erwartungsvolle Blicke beim internationalen Notfallmedizin-Wettbewerb in New York. Gespannt warten die Jungmediziner, Pfleger und Studenten aus der Steiermark auf ihre Anweisungen. Plötzlich kommt die Info: „In einem Schacht wurde ein Arbeiter verschüttet.“ Dann geht es los in Richtung Baustelle, wo zeitgleich ein Patient mit einer schweren allergischen Reaktion zu behandeln ist. Nach gekonnten Handgriffen hat das fünfköpfige Team der KAGes und der Med Uni Graz den ersten Einsatz bravourös gemeistert. „Es war wirklich herausfordernd“, berichtet Teamleiter Bernhard Kowalski. Weitere Szenarien wie etwa ein Schiffsunglück oder ein Flugzeugabsturz warten auf die Teilnehmer. „Diese Katastrophen sind perfekt simuliert und verlangen nach einer wirklich guten Zusammenarbeit.“