„Auf jeden Fall eine andere Erwartungshaltung da“

In diesem Jahr hat Jakob Pöltl mit den Toronto Raptors den Sprung in die Playoffs verpasst. Nach seiner Rückkehr von den San Antonio Spurs hat er viele bekannte Gesichter getroffen und er ist froh wieder „zu Hause zu sein“. In seiner eigentlichen Heimat Wien plaudert der 2,16 große Center über die abgelaufene Saison, seine neue Rolle als Starting-Five-Player, seine Leader-Qualitäten für die kommende Spielzeit und ob er mal gerne an der Seite von Steph Curry auflaufen würde.