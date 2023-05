Stella hat bei ihrer Premiere Medaille im Visier

„Bin bestens vorbereitet“

Besonders freut sich Hemetsberger auf die Stimmung in Bangkok. Im „Land des Lächelns“ ist Muay Thai (auf Deutsch Thaiboxen) so beliebt wie das Skifahren hierzulande. „Das Event wird extrem groß aufgezogen. Während eines Kampfes kann und muss ich die vielen Zuschauer aber ausblenden.“ In den letzten Tagen hat Stella noch in der beliebten Urlaubsdestination Phuket trainiert. Sie ist sich sicher: „Ich bin bestens vorbereitet.“