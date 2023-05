ÖFB? „Ärgere mich, geht nicht allen um die Sache!“

„Krone“: Rund um die Suche nach einem neuen ÖFB-Präsidenten tauchten Gerüchte auf, dass die Bundesliga quasi den Fußball-Bund „übernehmen“ will. Diana Langes als Präsidentin, Sie als Geschäftsführer Wirtschaftsbetriebe - was sagen Sie?

Philip Thonhauser: Weder Diana Langes noch ich haben uns um diese Posten beworben. Ich wurde zuletzt bei einem Meeting gefragt, ob ich für das Amt des ÖFB-Präsidenten zur Verfügung stünde - was ich klar verneint habe. Dass mein Name nun ohne jegliche Grundlage mit der Position des Geschäftsführers in Verbindung gebracht wurde, ärgert mich maßlos. Wenn solche haltlosen Gerüchte in den Tagen vor einer Präsidiumssitzung lanciert werden, zeigt das aus meiner Sicht, dass es nicht allen um die Sache geht, sondern vielleicht eher darum, Momentum in eine bestimmte Richtung zu erzeugen.