„Rote Armee in Graz 1945“: Suche nach Zeitzeugen

Ziel dieses Projektes ist es, auf unterschiedlicher Quellenbasis erstmals eine detaillierte Studie zur Roten Armee in Graz zu erstellen. Gesucht werden Personen, die diese Tage als Kinder und Jugendliche noch selbst erlebt haben und ihre Erinnerungen teilen wollen. Die Interviews können am Institut in Uni-Nähe oder auch bei den Zeitzeugen zuhause gemacht werden. Die Interessierten können sich unter der Telefonnummer 0664/52 711 25 melden.