Neue Zentrale der Wasserrettung sorgt für Wirbel

Facebook-Posting als Auslöser

Der Auslöser dafür wurzelt in einem an diesem Tag getätigten Facebook-Posting, in welchem die Wasserretter Bürgermeister Martin Krumschnabel des Wortbruchs in der Causa des seit Langem notwendigem Neubaus ihrer Einsatzzentrale bezichtigen. Vor Kurzem haben sie ihre alte Zentrale am Bahnhof wegen Abriss- und Umbauarbeiten verlassen müssen und am „Wendlinger Areal“, eine ehemalige, jetzt sehr marode Kfz-Werkstätte, bezogen. Wobei dies als Übergangslösung bis zur Fertigstellung einer neuen „dienstlichen Heimat“ auf einem städtischen, direkt am Inn gelegenen Grundstück angedacht war.