Promis padeln sich für Vienna Open ein

Von 20. bis 28. Mai kommt es in der Wiener STEFFL Arena zur Zweitauflage der Vienna Padel Open. Bevor die Profis dran sind, haben die Promis zum Schläger gegriffen. KroneTV-Moderator Michael Tiroch hat bei Marc Janko, Clemens Doppler, Macos Nader und vielen weiteren nachgefragt, was die boomende Sportart so speziell macht.