„Erben auch Schulden, von denen Sie nichts wissen“

Der Erbrechtsstreit rund um Niki Lauda hat das Thema Erben zurück in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Der letzte Wille einer Person ist nicht selten Grund für Streit in der Familie - und da fliegen durchaus mal die Fetzen. „Es gibt kein anderes Rechtsgebiet, wo so viele Familien daran zerbrochen sind“, sagt Rechtsanwalt Vincent Schneider. Für Moderatorin Conny Winiwarter Grund genug, einmal genauer nachzufragen.