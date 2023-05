OÖ: Jugendbande attackierte 51-Jährigen in Bim

Drei Jugendliche hatten sich am Feiertag offenbar nicht unter Kontrolle: Sie attackierten am Abend des 1. Mai einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Einer soll wie wild auf das Opfer eingeschlagen haben. Vorausgegangen ist der Attacke in Oberösterreich ein Streit in der Straßenbahn.