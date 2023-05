Betrunkener Radfahrer verursachte Unfall

Der 33-jährige indischer Staatsangehöriger war laut Polizei in einem offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand mit seinem Fahrrad auf dem Auenweg in Klagenfurt in Richtung Osten unterwegs. „Laut Angaben des Mannes wurde er im Bereich mit dem Dotterblumenweg von einer unbekannten PKW-Lenkerin geschnitten und kam deshalb zu Sturz“, schildert die Polizei. Der Fahrradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Einen Alkotest verweigerte er.