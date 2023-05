Sarah Engels lässt sich Body-Kritik nicht gefallen

Am Samstag sah Sarah Engels als Gast im Rateteam der TV-Show „The Masked Singer“ in einem hautengen, schwarzen Kleid mit Transparent-Anteilen einfach umwerfend aus. Doch als sie in ihren Instagram-Storys fragte, wie ihren Followern der Look gefallen habe, motzte einer: „Deine Brüste sind viel zu klein“. Eine völlig unangebrachte Aussage!