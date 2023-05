Prinz Williams zentrale Rolle bei Krönung enthüllt

Berührende Momente

Für das Krönungskonzert am Sonntagabend bereitet der Prinz of Wales Berichten zufolge eine herzerwärmende, liebevolle Ansprache an die Nation vor, in der er den frisch gekrönten König und die Königin würdigen wird. Wie der „Mirror“ aus königlichen Kreisen erfuhr, wird er in der Öffentlichkeit seinen Stolz auf die beiden zum Ausdruck bringen, was für Rührung sorgen dürfte.