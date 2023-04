Fluchtversuch von Schubhäftlingen gescheitert

Neun Schubhäftlinge des Anhaltezentrums in Vordernberg an der steirischen Eisenstraße haben sich am Sonntagnachmittag scheinbar zusammengetan, um aus der Anstalt zu flüchten. Gegen 14.30 Uhr warteten die Männer aus Marokko, Libyen, Tunesien, Algerien und dem Irak den Kontrollgang der Beamten ab, bevor sie gleichzeitig über die Zäune zu klettern versuchten.