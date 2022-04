13,6 Millionen Kosten für das Schubhaftzentrum!

Erst diese Woche geriet das Schubhaftzentrum in Vordernberg wieder in die (Negativ-)Schlagzeilen: Wie die „Steirerkrone“ aufdeckte, gelang fünf Insassen, die wegen einer Corona-Erkrankung in ein ehemaliges Spital nach Eisenerz verlegt wurden, die Flucht. Für zusätzliche Brisanz sorgt ein brandaktueller Kosten-Bericht.