Kontrollierter Lenker griff plötzlich aufs Herz

Die Polizisten sperrten in der Nacht zum Sonntag die Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Wels beim Kontrollplatz Kematen total und checkten alle Fahrzeuge und Insassen. Um Banden, die mit Vorausfahrzeugen unterwegs sind oder anderer „Spähern“ keine Möglichkeit zu geben nachfolgende potenzielle Ziele zu warnen erfolgten vorgelagerte Kontrollen bei den Autobahnabfahrten Meggenhofen und Haag am Hausruck sowie beim Rastplatz Aistersheim. Die Kontrollteams der Landesverkehrsabteilung und des Bezirkspolizeikommandos Grieskirchen wurden durch Beamte aus anderen Bezirken und verschiedenen Spezialkräften, wie Hundeführer, Dokumentenberater, Kräfte des LKA OÖ, PUMA Kräfte und Bereitschaftseinheit unterstützt.