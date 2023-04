Großeinsatz nach Brand eines Geräteschuppens

Gegen 21.50 Uhr heulten in Bach die Sirenen aus. In einem Geräteschuppen in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren Bach, Stockach, Elbigenalp und Häselgehr rückten aus und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Kurz nach 23 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.