60 Millionen Euro krönen schönste Rallye im Jahr

Krönender Abschluss

Heute geht’s ab 8.30 Uhr in Gamlitz los. Höhepunkt ist dann am Nachmittag (16.45) der „Chopard Welsch Grand Prix“. Die historischen Autos sind in Österreich übrigens längst zu einem nicht wegzuleugnenden Wirtschaftsfaktor geworden. „Die Wertschöpfung liegt bei rund 750 Millionen Euro“, rechnet Haselwander vor.