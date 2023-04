Mehr Fahrerflucht auf Vorarlbergs Pisten

„Viele nehmen das Risiko ganz bewusst in Kauf“

Von 14 auf 22 verdoppelt haben sich heuer die Lawinenunfälle. Dabei starb eine Person, 17 wurden verletzt. In Bezug auf Lawinen hat Hanno Waibel beobachtet, dass sich Skitourengeher oft gut mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. „Doch gerade bei Hubschrauberflügen ist ersichtlich, dass viele Wintersportler ganz bewusst ein hohes Risiko in Kauf nehmen.“ Speziell nach Neuschnee könne man oft nur den Kopf schütteln.